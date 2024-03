Österliches in Esslingen: Der Osterhase in der Krippe

13 Kindheitserinnerungen hat Jürgen Pintscher ins Erwachsenenalter hinübergerettet: Er sammelt österliche Ausschneidebögen. Foto: Robin Rudel

Küken spielen Violine. Ein Fuchs lüftet höflich den Hut. Osterhasen waschen Wäsche. Auf Sammlerobjekten von Jürgen Pintscher aus Esslingen wird Ostern sehr fantasievoll interpretiert. Auf seinen Ausschneidebögen herrscht aber immer heile Welt.











Vorsicht! Jeder Schritt ist ein Risiko. Stets besteht die Gefahr, durch eine unbedachte Bewegung ein Sammlerobjekt zu beschädigen. Denn in der Wohnung von Jürgen Pintscher in Esslingen-Mettingen stehen, hängen, liegen und drehen sich überall österliche Dekoartikel. Am besten ist es, sich ruhig an den Küchentisch zu setzen. Dort gibt es Ostern mal ganz anders. Ausschneide- und Modellbaubögen aus seiner umfangreichen Sammlung hat der 73-Jährige auf die Tischplatte gelegt.