1 Vom Streik am Donnerstag und Freitag werden wohl auch Busse der Böblinger und Sindelfinger Stadtlinien betroffen sein. Foto: Stefanie Schlecht

Verdi ruft für Donnerstag und Freitag zu ganztägigen Warnstreiks auf. Betroffen sind die Unternehmen Pflieger und Friedrich Müller Omnibus.















Link kopiert

Am Donnerstag, 25. Mai, und Freitag, 26. Mai, bestreikt die Gewerkschaft Verdi auch die Busunternehmen im Kreis Böblingen. Von den Streiks betroffen sind die Unternehmen Pflieger und Friedrich Müller Omnibus, deren Belegschaft nach den Worten der Gewerkschaftssekretärin Suzana Tedesco zwei Tage lang in den Ausstand geht. „Nachdem wir uns am Dienstag in der 3. Verhandlungsrunde nicht einigen konnten, müssen wir jetzt ein Zeichen setzen“, sagt Tedesco. Der S-Bahn- und Regionalverkehr sowie die Busse und Bahnen der SSB werden nicht bestreikt und fahren planmäßig. Der Verkehrsverbund Stuttgart empfiehlt den Fahrgästen, ihre Verbindung am Tag des Warnstreiks vorsorglich in der Fahrplanauskunft über die VVS-App oder unter vvs.de zu überprüfen.