1 Weil die Deutsche Bahn an Strecken und Gleisen arbeitet, ordnen sich Fahrpläne für Züge und S-Bahnen in den kommenden Wochen teilweise neu. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Rund um den Knotenpunkt Stuttgart werden in den kommenden Wochen Streckenanlagen und Gleise von der Deutschen Bahn erneuert. Die sorgt auch im Kreis Esslingen für Einschränkungen in S-Bahnverkehr, auch der Fernverkehr ist betroffen.















Die Deutsche Bahn erneuert Strecken und Gleise rund um den Knoten Stuttgart während der Faschingsferien und darüber hinaus. Deshalb verändern sich die Fahrzeiten beim S-Bahnverkehr auch im Kreis Esslingen zwischen Ende Februar und Ende März. Im Bahnhof Bad Cannstatt werden neue Weichenverbindungen eingebaut. Während der Arbeiten fahren die Züge der S-Bahn-Linien S 1, S 2 und S 3 bis Freitag, 24. Februar, im Halbstundentakt. Mit Ausnahme des Nachtverkehrs verlängert die S-Bahn die Linie S 3 von Backnang über Stuttgart-Vaihingen bis Stuttgart Flughafen/Messe, sodass vier S-Bahnen stündlich von und nach Stuttgart Flughafen/Messe fahren. Im Fernverkehr kommt es nach Angaben des Unternehmens bis 24. Februar zu abweichenden Halten und Fahrzeitverlängerungen. Teilweise halten IC- und ICE-Züge statt am Stuttgarter Hauptbahnhof ersatzweise in Esslingen oder Stuttgart-Vaihingen.

Wegen der Arbeiten kommt es in den Nächten vom 28. Februar auf 1. März, in der Nacht auf 8. März sowie in der Nacht auf 15. und in der auf 22. März zu Fahrplanänderungen auf der Linie S 1. Die Halte an den Stationen von Wernau bis Kirchheim entfallen. Die S-Bahnen starten oder enden in Plochingen. Zwischen Plochingen und Kirchheim/Teck fahren Busse. Durch die längere Fahrzeit des Ersatzverkehrs weichen die Abfahrtszeiten in Kirchheim von denen der S-Bahn ab.

Im Fernverkehr müssen Bahnreisende am Wochenende 4. und 5. März mit abweichenden Halten oder längeren Fahrzeiten rechnen. Zwischen Esslingen und Stuttgart Hauptbahnhof werden Kabelarbeiten ausgeführt. Züge halten teilweise statt am Stuttgarter Hauptbahnhof in Esslingen oder in Vaihingen an der Enz.