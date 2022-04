1 Das verunreinigte Erdreich wurde von einer Privatfirma abgetragen. (Symbolbild) Foto: dpa/Matthias Balk

Am Freitag fiel abgestellter Lkw auf einem Waldweg in der Verlängerung der Straße Am Betzenberg auf, da Öl aus einem Leck lief. Das verunreinigte Erdreich wurde von einer Privatfirma abgetragen.















Ein aufmerksamer Gassi-Geher hat der Polizei am Freitag gegen 12.30 Uhr gemeldet, dass auf einem Waldweg in der Verlängerung der Straße Am Betzenberg ein Lkw steht, welcher augenscheinlich Öl verliert. Eine sofortige Überprüfung bestätigte, dass an der Zugmaschine ein Leck war, aus dem erheblichem Mengen von Öl austraten.



Die Polizei berichtet, dass der Lkw-Fahrer in den Waldweg fuhr, um dort weitgehend unbemerkt entsprechende Reparaturen durchzuführen. Aufgrund des in das Erdreich eingedrungenen Öls wurde zunächst die Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen verständigt, welche das weiterhin auslaufende Öl mittels einer Wanne auffing. Auf Anordnung eines Vertreters der Stadt Leinfelden-Echterdingen wurde das verunreinigte Erdreich durch eine Privat-Firma abgetragen. Der Sattelzug wurde durch einen Abschleppdienst abgeschleppt.