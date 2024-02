Ökostrom für rund 1000 Menschen: Weg frei für Solarpark an der B 312 in Neckartenzlingen

Weg frei für Solarpark an der B 312 in Neckartenzlingen

1 Blaupause für Neckartenzlingen: die „Lustnauer Ohren“ an der B 27. Foto: Stadtwerke Tübingen

In den „Ohren“ der Bundesstraße im Kreis Esslingen wollen die Stadtwerke Tübingen im Jahr 2025 eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage errichten. Das ist geplant.











An der Bundesstraße B 312 zwischen Neckartenzlingen und Bempflingen sollen künftig Sonnenstrahlen eingefangen werden: Die Stadtwerke Tübingen planen in den kreisförmigen Zu- und Abfahrten – der Fachmann spricht von „Ohren“ – den Bau einer Freiflächen-Photovoltaikanlage, die den Jahresstrombedarf von gut 250 Vier-Personen-Haushalten decken könnte. Das Vorhaben wurde jüngst im Neckartenzlinger Gemeinderat vorgestellt. Das Gremium beschloss die Aufstellung eines so genannten vorhabenbezogenen Bebauungsplans einstimmig.