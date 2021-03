1 Nach dem ersten Lockdown im vergangenen Frühsommer durften die Fußballer zumindest wieder mit Abstand trainieren, wie hier in Neuhausen. Jetzt drängt es die Sportler wider auf die Plätze. Foto: /Jörn Kehle

Funktionäre aus dem Kreis Esslingen haben keine großen Erwartungen an die Bund-Länder-Gespräche. Enttäuschung über TV-Duell.

Esslingen - Die Briefkästen und Mail-Postfächer der Landesregierung und im Besonderen die des Kultus- und Sportministeriums in Stuttgart quellen in diesen Tagen über. Sportfachverbände und Vereine erheben die Stimme und fordern eine Öffnung für den Sport. Nach dem Landessportverband Baden-Württemberg und den drei Fußball-Verbänden des Landes haben sich Ende vergangener Woche gleich 33 Sportfachverbände und 75 Vereine unter Führung des SV Böblingen zusammengetan und einen offen Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Sport-Ministerin Susanne Eisenmann geschrieben.