Öffentlicher Nahverkehr in Ostfildern: Baustelle an der Nellinger Stadtbahn wird früher fertig

1 Die Otto-Schuster-Straße beim Stadtbahn-Endhalt in Nellingen wird saniert. Foto: Ines Rudel

Bis September sollten die Arbeiten an der Endhaltestelle der Stadtbahn in Nellingen eigentlich dauern. Jetzt werden die Bushaltestellen und die Otto-Schuster-Straße sogar drei Monate früher fertig als geplant.











Die Bauarbeiten an der Stadtbahn-Endhaltestelle in Ostfildern-Nellingen und in der Otto-Schuster-Straße werden voraussichtlich drei Monate früher fertig als geplant. „Ende Mai sind die Straßenarbeiten und die neue Bushaltestelle wohl fertig“, sagt Christoph Ruth von der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) Ostfildern. Die Bäume, die in der Zufahrtsstraße zur Bahnhaltestelle geplant sind, kommen aber erst im Herbst. „Angesichts der heißen Temperaturen würden die jungen Pflanzen den Sommer nicht überleben“, sagt der Projektleiter.