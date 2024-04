Öffentliche Toiletten im Kreis Esslingen: Kirchheim/Teck leistet sich zwei Klohäuschen für 450 000 Euro

1 Das Klohäuschen mit der blauen Glasfassade fällt auf. Foto: Ines Rudel

An den Bahnhöfen in Kirchheim und Ötlingen (Kreis Esslingen) hat die Stadt zwei „vandalismushemmende“ WC-Anlagen errichtet. Die sind 150 000 Euro teurer geworden als ursprünglich geplant. Das sind die Gründe.











Link kopiert

Ein stilles Örtchen mag es nicht gerade sein, so direkt am Kirchheimer Bahnhof und dem Zentralen Omnibusbahnhof gelegen. Der Standort für das neue Toilettenhäuschen wurde aber mit Bedacht gewählt: Die gut sichtbare Platzierung an stark frequentierter Stelle soll nach Angaben der Stadtverwaltung dazu beigetragen, die Schäden durch Vandalismus in Grenzen zu halten. Der blaue Zweckbau für die Notdurft steht den Reisenden seit Kurzem zur Verfügung. Sein Doppelgänger am Ötlinger Bahnhof soll am 19. April offiziell in Betrieb genommen werden. „Damit kommt die Stadt einem oft geäußerten Wunsch zur sauberen Erledigung menschlicher Bedürfnisse nach“, teilt das Rathaus mit.