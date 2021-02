1 Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen verschafften sich Einbrecher Zutritt zu mehreren Gartenhütten. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Am Wochenende sind Unbekannte in mindestens zehn Gartenlauben in Oberesslingen (Kreis Esslingen) eingebrochen. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

Esslingen - Einbrecher sind am Wochenende in mindestens zehn Gartenhäuser in Oberesslingen eingedrungen. Wie die Polizei angab, verschafften sich die Unbekannten zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, gewaltsam Zutritt zu den Lauben in der Schorndorfer Straße und dem Kimmichweilerweg. Noch ist unklar, was entwendet wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.