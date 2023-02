1 Stefan Schlatterer ist seit 2004 OB von Emmendingen. Im Arm hält er das Porträt seines Vaters. Foto: dpa/P. Seeger

Stefan Schlatterer ist ein echter Rathausspross. Er ist der einzige OB in Baden-Württemberg, dessen Vater dasselbe Amt schon innehatte.















Mit 13 Jahren interessiert man sich ja nicht unbedingt für Kommunalpolitik. Doch an die Emmendinger Oberbürgermeisterwahl von 1981 kann sich Stefan Schlatterer noch gut erinnern. „Mein Vater saß mit seinen Wahlhelfern in einer Gastwirtschaft. Mein Bruder und ich sind zwischen Gastraum und Rathaus hin und her gerannt und haben die Zwischenergebnisse übermittelt.“ Als das Endergebnis feststand, war der Vater erleichtert – und die Buben waren stolz. Eigentlich gibt es in einer Demokratie keine Erbhöfe. Trotzdem: Stefan Schlatterer ist ein echter Rathausspross, der einzige OB im Land, dessen Vater das Amt in derselben Stadt innehatte. Seit 1973 war Hans-Peter Schlatterer Finanzbürgermeister in seiner Heimatstadt gewesen, 1981 rückte er in die erste Reihe auf. Der Sohn folgte 2004.