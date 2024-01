Obdachlosigkeit im Kreis Esslingen: Der Kältebus bringt Wärme in die eisige Nacht

1 Vor allem Essen, das schnell Energie bringt, wird von Kay Müller für die Kältebus-Tour eingepackt. Foto: Roberto Bulgrin

Für obdachlose Menschen in Esslingen bedeuten die derzeitigen frostigen Temperaturen Lebensgefahr. Kay Müller und sein Team vom DRK versorgen Bedürftige mit dem Nötigsten. Was sie dabei erleben.











Zusammengerollt liegt der ältere Mann auf einer Isomatte in einer Nische unter der Treppe – mitten in der Esslinger Innenstadt. Die Mütze tief über das Gesicht gezogen, versucht er, sich vor der eisigen Kälte zu schützen. Wenige Meter entfernt machen sich junge Menschen in die Freitagnacht auf. Ein Paar verlässt mit seinen Wochenendeinkäufen den Supermarkt und eilt vermutlich in seine warme Wohnung.