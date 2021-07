OB-Wahlen in Esslingen

1 Noch eine Woche, dann wählt Esslingen einen neuen Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin. (Symbolfoto) Foto: borisb17 - stock.adobe.com/Boris Breytman

Evangelische und katholische Kirche sowie Gemeinschaftsredaktion von Eßlinger Zeitung, Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten veranstalten gemeinsames Forum im Neuen Blarer.

Esslingen - Noch eine Woche, dann wählt Esslingen einen neuen Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin. Die beiden großen Kirchen in Esslingen sowie die Gemeinschaftsredaktion von Eßlinger Zeitung, Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten laden die Kandidaten ein, sich Fragen zu den Themen Soziales, Kirche und Verwaltung zu stellen. Die Diskussion am Dienstag, 6. Juli, von 20 Uhr an können Interessierte live im Netz und vor Ort verfolgen.

Drei Themenschwerpunkte stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Thema Verwaltung: Händler und Gastwirte fühlen sich häufig gegängelt, auch wenn die Kulanz der Verwaltung während der Coronazeit den Ordnungshütern aus der Verwaltung hoch angerechnet wird. Die Befürchtungen: Wenn die Gesellschaft die Pandemie tatsächlich in den Griff bekommen sollte, kehrt dann alles zum Alten zurück? Auch von den Bürgern hört man viele Klagen. Thema Stadt und Kirche: Zwischen Kirche und Stadt gibt es viele Berührungspunkte. Etwa im Sozialen. Aber wird die Kirche hier auch ausreichend unterstützt? Spannend ist das Thema Denkmäler, von denen die Kirche viele hat. Denn hier gibt es nicht nur Schnittmengen zwischen Stadt und Kirche, sondern auch Konfliktpunkte. Auch eine andere Frage wird unter Christen viel diskutiert: Ist es irritierend für einen Oberbürgermeister, wenn sich etwa der evangelische Dekan ins Tagesgeschäft mischt?

Thema Soziales: Während des Lockdowns und der Schließung der Schulen und Kindergärten wurde die Betreuung der Kinder weitgehend den Eltern überlassen. Was passiert, wenn es eine vierte Welle gibt? Der Umgang mit Flüchtlingen, Menschen in prekären Lebensverhältnissen sowie Menschen mit Handicap ist ein großes Thema für eine Stadt wie Esslingen und den künftigen Oberbürgermeister.

Durch den Abend führen Raphael Maier, Pastoralreferent und Cityseelsorger, Pfarrer Christoph Schweizer sowie Johannes M. Fischer, Chefredakteur der Esslinger Zeitung. Wer live dabei sein will, muss entweder von einer Coronakrankheit genesen, vollständig geimpft oder aktuell getestet sein. Die Diskussion findet im Neuen Blarer am Blarerplatz in Esslingen statt.

Anmelden kann man sich zur Veranstaltung über diesen Link: www.ev-kirche-esslingen.de/ob-wahl oder Telefon 0711­/­39­­ 69 73 40.

Zur Online-Übertragung geht es über diesen Link: https://www.esslinger-zeitung.de/ob-wahl-esslingen