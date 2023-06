1 Wer wird nach OB Ursula Keck im Rathaus das Sagen haben? Foto: /Werner Kuhnle

Das Interesse an der Veranstaltung unserer Zeitung am Montag, 19. Juni ist groß. Es wurden noch einige zusätzliche Plätze geschaffen, um auch Nicht-Abonnenten über eine digitale Anmeldung die Teilnahme zu ermöglichen.















Link kopiert

Das Interesse an den Kandidaten, die sich bei der OB-Wahl am 25. Juni dem Votum der Kornwestheimer stellen, ist riesig. Das hat die Bewerbervorstellung der Stadt am vergangenen Dienstag im K gezeigt. Kommenden Montag, 19. Juni, lädt unsere Zeitung die aussichtsreichsten Kandidaten zu einer Podiumsdiskussion in den Martinisaal der katholischen Kirchengemeinde ein. Da das Interesse an der Veranstaltung groß ist, haben wir noch zusätzliche Plätze geschaffen, sodass sich auch noch Kornwestheimer, die kein Abonnement unserer Zeitung besitzen, anmelden können.

Mehr Platz geschaffen

Für die Anmeldung muss man sich einmalig kostenfrei auf unserem Abonnenten-Portal www.zeitung-erleben.de registrieren. Im Anschluss können Sie sich über den Link https://zeitung-erleben.de/ob-wahl für die Veranstaltung anmelden.

Auf dem Podium werden miteinander ins Gespräch gehen: Stefan Duscher, Zennure Funke-Ulusoy, Markus Kämmle, Kadir Koyutürk und Nico Lauxmann. Moderiert wird die Podiumsdiskussion von Karin Götz, der Leiterin der Gemeinschaftsredaktion Kreis Ludwigsburg von Kornwestheimer Zeitung, Stuttgarter Zeitung und Marbacher Zeitung. Auch Schüler des Ernst-Sigle-Gymnasiums wirken mit.

Wahlstudio am Sonntag mit Livestream

Am Wahlabend selbst wird unsere Zeitung mit einem Wahlstudio im Rathausfoyer sein und direkt von vor Ort berichten. Es wird Gespräche mit Bewerbern, ebenso wie mit Vertretern der Kommunalpolitik und der Stadtgesellschaft geben.

Der Livestream wird über die Homepage von Stuttgarter Nachrichten/Stuttgarter Zeitung abrufbar sein. Die Zuschauer können am Bildschirm mitverfolgen, wie die Ergebnisse aus den 24 Wahlbezirken und sieben Briefwahl-Bezirke eintrudeln. Insgesamt sind am 25. Juni in Kornwestheim 24 312 Personen zur Wahl berechtigt. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass ein Großteil der Wahlbezirke bis 19.30 Uhr ausgezählt sein wird. Bis etwa 20 Uhr wird spätestens mit dem Ergebnis gerechnet.