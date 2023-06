1 Wer wird der neue Chef oder die neue Chefin im Kornwestheimer Rathaus? Foto: Werne/Kuhnle

Unsere Zeitung berichtet live aus dem Wahlstudio im Rathaus. Erwartet wird ein spannendes Rennen. Wer wird die Nachfolge von Amtsinhaberin Ursula Keck antreten? Eine Frau und fünf Männer stehen auf dem Stimmzettel.















Link kopiert

Es dürfte spannend werden am kommenden Sonntag, 25. Juni. Fünf Kandidaten und eine Kandidatin kämpfen um den Chefsessel im Kornwestheimer Rathaus. Nach 18 Uhr fließen die Ergebnisse aus den Wahllokalen zusammen. Im Bürgerbüro wird die Stadt die Wahlzentrale einrichten. Unsere Zeitung baut im Foyer des Rathauses ein TV-Studio zur Wahl auf, um unsere Leserschaft live mit den Ergebnissen und ersten Reaktionen zu versorgen.

Bei der Live-Übertragung kommen die Bewerber, Amtsinhaberin Ursula Keck und Landrat Dietmar Allgaier – selbst Kornwestheimer – zu Wort. Am Mikrofon werden zudem Vertreter aus der Kommunalpolitik und Stadtgesellschaft sprechen. Moderiert wird der Abend von Karin Götz, Leiterin der Gemeinschaftsredaktion Ludwigsburg von Kornwestheimer Zeitung, Stuttgarter Zeitung und Marbacher Zeitung. Neben den Gesprächen vor der Kamera wird ein Filmbeitrag gezeigt, der sich mit den aktuellen Herausforderungen und Themen in Kornwestheim beschäftigt. Außerdem wird eine Umfrage zu sehen sein, die unsere Zeitung in der Stadt gemacht hat. Dabei ging es um die Frage, was sich die Bürgerinnen und Bürger von ihrem neuen Stadtoberhaupt wünschen.

Erste Ergebnisse ab 18.45 Uhr

Der Livestream wird über die Homepage von Stuttgarter Nachrichten/Stuttgarter Zeitung abrufbar sein. Er startet um 18.30 Uhr. Die Zuschauer können mitverfolgen, wie die Ergebnisse aus den 24 Wahlbezirken und sieben Briefwahlbezirken eintrudeln. Mit den ersten Wahlergebnissen wird nach Einschätzung der Verwaltung voraussichtlich ab 18.45 Uhr gerechnet. Bis 20 Uhr sollten demnach alle Stimmen ausgezählt sein.

Die Kandidatinnen und Kandidaten

Ursula Keck verfolgt die Entwicklungen am Wahlabend im Rathaus. Sie tritt nach zwei Amtszeiten nicht erneut an, weil sie den Rückhalt der Fraktionen des Gemeinderates vermisst. Mit Kadir Koyutürk, Markus Kämmle, Stefan Duscher und Zennure Funke-Ulusoy stehen diesmal vier Kornwestheimer auf dem Stimmzettel. Außerdem kandidieren Nico Lauxmann (CDU) aus Schwieberdingen und Thomas Hornauer aus Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis).