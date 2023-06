1 Am 9. Juli wird in Filderstadt ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Foto: imago images/Eibner/Fleig

Am 9. Juli wählen die Menschen in Filderstadt einen Oberbürgermeister. Die drei Bewerber haben sich nun öffentlich vorgestellt. Mit unterschiedlichen Strategien. Auch der selbsternannte „König“ Thomas Hornauer war kurzzeitig vor Ort.















Die Menschen in Filderstadt können sich am 9. Juli zwischen drei OB-Bewerbern entscheiden: dem Amtsinhaber Christoph Traub (53, CDU), dem Hausverwalter Guido Schmucker (52, parteilos) aus Leinfelden-Echterdingen und dem Polizisten Stephan Raff (52, parteilos) aus Bonlanden. Die drei Männer haben sich nun in der Filharmonie vorgestellt. Etwa 250 Personen verfolgten das im Saal, den Livestream schauten sich zeitweise ähnlich viele Leute an. 30 Minuten hatte jeder Bewerber Zeit, um sich zu präsentieren. Die Männer nutzten die Zeit unterschiedlich.