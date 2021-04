1 Matthias Klopfer (SPD) Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Der Esslinger OB-Wahlkampf hat begonnen: Mit dem langjährigen Schorndorfer Oberbürgermeister Matthias Klopfer (SPD) hat nun der erste Kandidat für die Nachfolge von Oberbürgermeister Jürgen Zieger seinen Hut in den Ring geworfen.

Esslingen - Vorstand und Kandidatenfindungskommission der Esslinger SPD haben sich einstimmig dafür ausgesprochen, Klopfer zu unterstützen. Wenn die offizielle Bewerbungsfrist am 1. Mai beginnt, wird der 53-Jährige seine Bewerbungsunterlagen im Esslinger Rathaus einreichen. Klopfer schätzt die überparteiliche Zusammenarbeit und empfiehlt sich als OB, der keine Distanz zwischen Verwaltungsspitze und Bürgern zulassen will. Die frühzeitige Kandidatur des Sozialdemokraten bringt die anderen politischen Lager in Esslingen in Zugzwang. Hinter den Kulissen läuft deren Kandidatensuche für die Esslinger OB-Wahl am 11. Juli ebenfalls auf Hochtouren.