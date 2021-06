OB-Wahl in Esslingen

Die sechs OB-Kandidaten stellen sich am Dienstag, 22. Juni, in der Graffitihalle des EZ-Verlagshauses den Fragen der Eßlinger Zeitung und ihrer Leser zu den Themen Wohnen und Verkehr. 20 Personen können vor Ort mit dabei sein – melden Sie sich jetzt an!

Esslingen - Wie gelingt es, mehr Wohnraum zu schaffen, den sich Normalverdiener leisten können? Und wie muss man es anpacken, die stetig wachsenden Verkehrsprobleme zu lösen? Zwei Aufgaben, die in Esslingen zu den drängendsten zählen und damit besondere Herausforderungen für den neuen Mann oder die neue Frau an der Spitze der Stadt darstellen.

Alles Wichtige zur Esslinger OB-Wahl: Hier geht es zu unserem Wahl-Special!

Welche Lösungsansätze haben die Sechs, die bei der OB-Wahl am 11. Juli auf den Chefsessel im Esslinger Rathaus streben? Antworten darauf soll das Forum geben, das die Eßlinger Zeitung am Dienstag, 22. Juni, in der Graffitihalle des Verlagshauses veranstaltet. Wegen der Pandemie dürfen nur 20 Personen anwesend sein. Um allen kommunalpolitisch Interessierten eine Teilnahme zu ermöglichen, wird das Forum auf www.esslinger-zeitung.de ab 18 Uhr live übertragen.

Alle Kandidaten sind mit dabei

Moderiert wird das Forum von Harald Flößer und Lena Novakovic von der EZ-Redaktion. Ihre Teilnahme zugesagt haben alle Bewerber und Bewerberinnen, die der Gemeindewahlausschuss diese Woche offiziell zugelassen hat: Schorndorfs OB Matthias Klopfer (53, SPD), der Esslinger Stadtrat und Mitarbeiter in einer Jugendhilfeeinrichtung, Martin Auerbach (44, Die Linke), Vittorio Lazaridis (53, Grüne), Ministerialdirigent im Kultusministerium, der Weissacher Bürgermeister Daniel Töpfer (32), der für CDU, Freie Wähler und FDP antritt, die Kommunikationsdesignerin Gabriela Letzing (55), parteilos und aus Esslingen, sowie der Esslinger Rechtsanwalt für Familienrecht, Gebhard Mehrle (51), parteilos.

Spannend dürfte vor allem sein, wie die Kandidaten die Verkehrsprobleme angehen wollen. Seit Jahren ist die Stadt voller Baustellen. Was meist lange Staus vor allem in den Stoßzeiten nach sich zieht. Ein großes Streitthema ist die auf der Kiesstraße angedachte Umweltspur, die Radfahrern mehr Platz schaffen soll, aber Autofahrer noch mehr einengt.

So funktioniert die Anmeldung

Wer Fragen an die Kandidaten hat, kann diese unter lokales@ez-online.de einreichen. Unter derselben Adresse kann man sich für das Forum anmelden. 20 Plätze werden verlost.

Um eine coronakonforme Veranstaltung zu gewährleisten bitten wir alle Anwesenden einen tagesaktuellen Covid 19-Schnelltest durchführen zu lassen oder ersatzweise einen „Immunitätsnachweis“ mitzubringen.

Direkt mitverfolgen kann man das Forum auch zu Hause am Bildschirm. Das Video befindet sich oben im Artikel anstelle des Artikelbilds. Eine Registrierung ist nicht nötig.