1 Foto: Roberto Bulgrin

Mit der Kandidatur des Schorndorfer Oberbürgermeisters Matthias Klopfer hat die SPD die Kandidatensuche zur Esslinger Oberbürgermeisterwahl am 11. Juli angeheizt. In den anderen politischen Lagern läuft die Bewerbersuche auf Hochtouren – über weitere Namen mag noch niemand sprechen.

Esslingen - Der Countdown läuft: Bereits am 11. Juli sollen die Esslingerinnen und Esslinger entscheiden, wer künftig auf dem Chefsessel in ihrem Rathaus Platz nehmen darf. Nachdem der Gemeinderat vergangene Woche den Termin für die OB-Wahl festgesetzt und entschieden hatte, dass die offizielle Bewerbungsfrist am 1. Mai beginnt, sind nun die verschiedenen politischen Lager am Zug und entscheiden, ob sie eigene Bewerber ins Rennen schicken und wem sie die Nachfolge von OB Jürgen Zieger zutrauen. Die SPD hat am schnellsten reagiert und mit dem Schorndorfer OB Matthias Klopfer einen Kandidaten präsentiert, den nur wenige auf der Rechnung hatten. Die Konkurrenz will sich dadurch erklärtermaßen nicht unter Zugzwang setzen lassen und sich die nötige Zeit nehmen, um ebenfalls nach respektablen Kandidatinnen oder Kandidaten zu suchen.