Fünf Kandidaten und eine Kandidatin haben bislang ihren Hut für die OB-Wahl am 11. Juli in den Ring geworfen. Beim Jugendforum, zu dem das Jugend- und Kulturzentrum Komma, der Stadtjugendring, der Jugendgemeinderat und die Gemeinschaftsredaktion von Eßlinger Zeitung, Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten gemeinsam einladen, werden sie am Samstag, 5. Juni, ab 19 Uhr erklären, was sie tun wollen, damit Esslingen für die junge Generation attraktiv ist und bleibt.

Esslingen - Fünf Kandidaten und eine Kandidatin haben bislang ihre Bewerbung zur OB-Wahl am 11. Juli öffentlich angekündigt, und auch wenn die Bewerbungsfrist noch läuft, steht fest: Die Esslingerinnen und Esslinger haben die Qual der Wahl. Da ist es umso wichtiger, sich ausgiebig zu informieren, wo die Bewerberinnen und Bewerber ihre politischen Schwerpunkte setzen.

Auch junge Wählerinnen und Wähler wollen erfahren, was sich die OB-Kandidaten vorgenommen haben, damit Esslingen für die junge Generation attraktiv ist und bleibt. Gelegenheit, sich aus erster Hand zu informieren, bietet das Jugendforum, das an diesem Samstag, 5. Juni, um 19 Uhr beginnt. Die Diskussion, zu der das Jugend- und Kulturzentrum Komma, der Stadtjugendring, der Jugendgemeinderat und die Gemeinschaftsredaktion von Eßlinger Zeitung, Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten einladen, wird via Internet auf dem Youtube-Kanal von ES-TV und vom Komma übertragen.

Zum Jugendpodium wurden alle Bewerberinnen und Bewerber eingeladen, die ihre Kandidatur offiziell angemeldet haben. Sie sollen erläutern, wo sie in Esslingen Handlungsbedarf sehen und welche Anregungen und Ideen sie dem künftigen Oberbürgermeister oder der künftigen Oberbürgermeisterin mitgeben wollen. Weil das Publikum nicht im Saal dabei sein kann, haben der Stadtjugendring, der Jugendgemeinderat und das Jugend- und Kulturzentrum Komma, ein Haus des Kreisjugendrings Esslingen, in zahlreichen Gesprächen erkundet, was Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Esslingen von der Kommunalpolitik erwarten. Ihre Anregungen und Wünsche werden die Moderatoren – Jugendgemeinderätin Vivien Schlesinger und EZ-Redakteur Alexander Maier – stellvertretend den OB-Kandidaten zur Beantwortung präsentieren.

Manches, was die junge Generation in Esslingen beschäftigt, unterscheidet sich nicht sonderlich von dem, was die Verantwortlichen im Rathaus in den kommenden Jahren ohnehin anpacken müssen – etwa die Weiterentwicklung des öffentlichen Nahverkehrs, die Schulentwicklung, der Klimaschutz oder eine Bürgerbeteiligung, die den Bürgern echte Mitwirkungsmöglichkeiten eröffnet. Und natürlich sollen die OB-Kandidaten erklären, was sie geplant haben, um Esslingen für Kinder und Jugendliche attraktiver zu machen und um den Auswirkungen von Corona gerade auf die jüngere Generation zu begegnen. Und so ganz nebenbei wird das Jugendpodium den Zuhörerinnen und Zuhörern auch Gelegenheit bieten, die Kandidaten-Riege von einer etwas persönlicheren Seite kennenzulernen.

Das Jugendpodium zur OB-Wahl geht am Samstag, 5. Juni, um 19 Uhr auf Sendung. Wer via Internet dabei sein möchte, findet den Zugang unter https://www.esslinger-zeitung.de/ob-wahl-esslingen.