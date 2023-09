Eine matschige Angelegenheit – so sah das diesjährige Traubenpressen aus

8 Silvia Fischer (m., Bündnis 90/Die Grünen), Oberbürgermeister Frank Nopper (l., CDU, und Rose von Stein (r., Freie Wähler) beim gemeinsamen Traubenpressen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Stampfen, Trampeln und Zerdrücken, was das Zeug hält, ist das Motto der lokalen Politikprominenz beim traditionellen Traubenpressen in der Kulturlaube auf dem Stuttgarter Weindorf.















Link kopiert

Mit Lebensmitteln spielt man nicht, besagt die Etikette - doch in diesem Fall machen Silvia Fischer (Mitglied des Stuttgarter Gemeinderats), Rose von Stein (Mitglied und Fraktionsvorsitzende im Stuttgarter Gemeinderat) und Oberbürgermeister Frank Nopper wohl gerne eine Ausnahme.

Beim traditionellen Traubenpressen, dem Höhepunkt des Stuttgarter Weindorfs am 5. September, steigt die lokale Politikprominenz nur zu gerne in den Zuber in der BW-Bank Kulturlaube. Mit frisch gewaschenen Füßen und vereinten Kräften zerstampfen sie unter Anleitung der Weindorfwinzer Fritz Currle und Andreas Zaiß die im Bottich befindlichen Trauben zu einem süßen Traubensaft.