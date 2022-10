Faszination Riesenrad Selfiebox statt Nervenkitzel – Warum Riesenräder uns anziehen

Keine andere Attraktion in Stuttgart wird wohl so oft fotografiert wie das Riesenrad. Am Freitag startet das „Sky Lounge Wheel“ in die zweite Saison. Warum uns Riesenräder so faszinieren, erklärt ein Psychologe.