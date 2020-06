Einbruch in Einkaufsmarkt

1 Auch die Hubschrauberbesatzung konnte den Täter nicht ausmachen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Andreas Rosar

Flüchtiger Einbrecher: Darum kreiste der Polizeihubschrauber um Mitternacht über Nürtingen. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Nürtingen - In einen Einkaufsmarkt in der Eichendorffstraße ist am frühen Freitagmorgen kurz nach Mitternacht eingebrochen worden, wie die Polizei berichtet.

Bislang unbekannte Täter drangen gegen 0.30 Uhr über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude ein. Hierbei lösten sie einen Alarm aus. Bis zum Eintreffen des Sicherheitsdienstes und mehrerer Polizeistreifen war den Einbrechern unerkannt die Flucht gelungen.

Eine anschließende Fahndung, an der auch der Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief erfolglos. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort.