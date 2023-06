1 Nach Handgreiflichkeiten am Nürtinger Bahnhof ermittelt die Polizei. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/EIBNER

Bei einem Streit zwischen einem 18-Jährigen und einer Gruppe am Busbahnhof in Nürtingen (Kreis Esslingen) wurde eine Person verletzt. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.















Gegen 20.15 Uhr haben sich am Dienstagabend mehrere Personen am Busbahnhof in Nürtingen (Kreis Esslingen) angegriffen. Dabei wurde den Angaben der Polizei zufolge eine Person verletzt.

Wie ein Sprecher mitteilt, war ein 18-Jähriger am Busbahnhof in der Europastraße mit mehreren Unbekannten in Streit geraten. Schnell folgten Handgreiflichkeiten, durch die der 18 Jahre alte Mann verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik, wo er ambulant behandelt wurde. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Vorfalls