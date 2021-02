1 Der Radfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebrach. (Symbolbild) Foto: dpa/Uli Deck

Ein 36-jähriger Radfahrer ist am Sonntagabend in Nürtingen (Kreis Esslingen) gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Ein erster Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille.

Nürtingen - Ein 36-jähriger Radfahrer ist am Sonntagabend in der Straße An der Autmut in Nürtingen gestürzt und hat sich dabei laut Polizeiangaben leichte Verletzungen zugezogen. Wie Zeugen beobachteten, war der Mann gegen 21.15 Uhr mit seinem Mountainbike zunächst in Schlangenlinien unterwegs, bis er schließlich stürzte und auf einer Grasfläche liegen blieb. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Weil bei der Unfallaufnahme ein erster Alkoholtest einen vorläufigen Wert von über 2,5 Promille ergab, musste der Radfahrer eine Blutprobe abgeben.