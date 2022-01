1 Als eine Seniorin einen hohen Geldbetrag abheben wollte, wurde die Bankangestellte stutzig. Foto: imago images/Ralph Peters/Ralph Peters via www.imago-images.de

Nürtingen - Eine aufmerksame Bankangestellte hat eine Seniorin am Dienstagnachmittag in Nürtingen davor bewahrt, zum Opfer eines Betrügers zu werden. Laut der Polizei erhielt die über 80 Jahre alte Frau gegen 14.30 Uhr den Anruf eines bislang unbekannten Mannes, der sich als Polizeibeamter ausgab und der Seniorin erzählte, ihre Tochter sei in einen Verkehrsunfall verwickelt. Die Tochter säße deswegen im Gefängnis und benötige Geld, um frei zu kommen. Als die ältere Frau einen höheren Bargeldbetrag in dem Geldinstitut habe abheben wollte, sei die Bankangestellte stutzig geworden und habe die Tochter der Frau verständigt, berichtet die Polizei. So sei der Schwindel aufgeflogen und die Seniorin habe vor Schaden bewahrt werden können.