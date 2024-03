Notzingen im Kreis Esslingen: Bürgermeister wegen Besuch einer AfD-Veranstaltung in der Kritik

1 Der Gemeinderat kritisiert Notzingens Bürgermeister Sven Haumacher. Foto: /Werner Kuhnle

Notzingens Bürgermeister Sven Haumacher war kürzlich bei einer Veranstaltung des AfD-Kreisverbands Esslingen in der Gemeindehalle anwesend. Nun wird deutliche Kritik laut.











Link kopiert

Der AfD-Kreisverband Esslingen hat kürzlich eine nicht öffentliche Nominierungsveranstaltung anlässlich der Kreistagswahl in der Gemeindehalle in Notzingen abgehalten, auf der sich auch Sven Haumacher (CDU) aufhielt. Dafür steht Notzingens Bürgermeister nun in der Kritik, die in der letzten Sitzung des Gemeinderats laut wurde. Da die AfD in Baden-Württemberg unter Beobachtung des Verfassungsschutz stehe, hätte der Bürgermeister laut Paragraf 9 des Landesverfassungsschutzgesetzes dem Landesamt für Verfassungsschutz als Vertreter der Gemeinde eine Meldung machen müssen, wird Gemeinderat Hans Prell (Unabhängige Kommunale Wählervereinigung) im Sitzungsprotokoll zitiert. Wenn die Meldung unterlassen wurde, sei aus seiner Sicht eine Rechtsverletzung begangen worden.