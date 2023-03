1 Der 28-Jährige wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Steffen

Weil er während des Geschlechtsverkehrs mit einer Frau das Kondom entfernt hatte, ist ein 28 Jahre alter Mann in den Niederlanden zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Es ist in dem Land der erste Fall des sogenannten „Stealthing“.















Zum ersten Mal ist in den Niederlanden ein Mann verurteilt worden, weil er während des Geschlechtsverkehrs mit einer Frau das Kondom entfernt hatte. Der 28-Jährige erhielt am Dienstag eine Bewährungsstrafe von drei Monaten, wie ein Gericht in Dordrecht mitteilte. Vom Vorwurf der Vergewaltigung sprach es den Mann aber frei.

Es ist in dem Land der erste Fall des sogenannten „Stealthing“ vom englischen Wort stealth, das Heimlichtuerei bedeutet. Wenn ein Sexualpartner das Kondom heimlich entfernt oder beschädigt, ohne Einwilligung des anderen, kann das als Missbrauch bewertet werden.

Der Mann hatte im Sommer 2021 mit einer Frau verabredet, beim Sex ein Kondom zu benutzen. Doch im Bett hatte er das Kondom heimlich wieder entfernt. Das Gericht hielt dem Mann vor, dass er die Frau dem Risiko ausgesetzt habe, dass sie sich mit einer Geschlechtskrankheit infiziert oder ungewollt schwanger wird. In einem anderen Fall in den Niederlanden wurde ein Mann dagegen aus Mangel an Beweisen freigesprochen.