Der Saalbau in Neuhausen zieht Gäste aus der ganzen Region auf die Fildern. Zugleich haben dort viele Vereine ihre Heimat. Foto: Ines Rudel

Mit einem Zukunftskonzept will Neuhausen den Saalbau retten. Derzeit wird ein Pächter für das Lokal gesucht. Die Gemeinde besitzt das Haus und will investieren.















Im Saalbau in Neuhausen geht eine Ära zu Ende. Nach fast 25 Jahren in der Traditionsgaststätte hört der Pächter und Wirt Rudolf Kaiser zum 31. März 2024 auf. Mit seinem Team und seiner schwäbischen Kochkunst hat er den hervorragenden Ruf der Gaststätte überregional gefestigt. Für das rege Vereinsleben in der katholisch geprägten Fasnetshochburg ist das Lokal an der Kirchstraße mit seinem kunstvoll bemalten Saal nicht wegzudenken. Um einen neuen Pächter zu finden, hat der Gemeinderat ein Konzept für die Sanierung und den weiteren Betrieb des Gebäudes beschlossen.