1 Das Bahnhofsgelände in Neuhausen wird in den kommenden Jahren umgestaltet. Dort soll ein zweites Zentrum entstehen. Foto:

Der Neuhausener Gemeinderat hat den Bebauungsplan für die Unterführung zum künftigen S-Bahn-Gleis auf den Weg gebracht.















Link kopiert

Neuhausen - Die S-Bahn-Verlängerung von Filderstadt nach Neuhausen geht frühestens im Mai 2027 in Betrieb. Dennoch plant der Gemeinderat schon jetzt die Neugestaltung des Bahnhofsareals, die große städtebauliche Chancen für die Fildergemeinde eröffnet. Jetzt haben die Kommunalpolitiker einstimmig den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan „Bahnhof Neuhausen – Unterführung“ gefasst. Jérôme Amiguet, der beim Planungsbüro Baldauf für die Bauleitplanung zuständig ist, stellte in der jüngsten Sitzung des Gremiums in der Egelseehalle das Planwerk vor.