1 Weil der Bäcker Urlaub hat, versorgen die Jungen und Mädchen der Schiller-Schule ihre Mitschüler mit frisch gebackenen Waffeln. Foto: Ines Rudel

Mit Robotern und digitalen Medien lernen die Kinder und Jugendlichen in der Gemeinschaftsschule Neuhausen. Die Schule schärft ihr praxisnahes Profil.















Im Wettbewerb mit der Realschule in Filderstadt und den Gymnasien in Ostfildern will die Friedrich-Schiller-Schule in Neuhausen mit praktischen Angeboten punkten. „Wir sind von den Chancen überzeugt, die unsere Gemeinschaftsschule bietet“, sagt Schulleiterin Ulrike Pisching. Mit Roboter-Bausätzen lernen die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeiten der Technik kennen. Durch die Partnerschaft mit der Weltfirma Balluff, die ihren Sitz in Neuhausen hat, bekommen sie früh Einblicke in die Welt von Automation und Sensortechnik.