1 Am Sonntag ist im Kreis Esslingen ein erfahrener Gleitschirmpilot mit seinem Sportgerät in einem Baum hängen geblieben. (Symbolfoto) Foto: Caro / Sorge/Caro / Sorge

Weil kurz nach dem Start der Auftrieb abriss, stürzte am Sonntagnachmittag bei Neuffen (Kreis Esslingen) ein Mann mit seinem Gleitschirm ab. Glücklicherweise blieb er in einem Baum hängen.















Link kopiert

Am Sonntag ist bei Neuffen (Kreis Esslingen) ein Gleitschirm abgestürzt.

Wie die Polizei berichtet, riss bei einem 49-Jährigen erfahrenen Pilot gegen 16 Uhr der Auftrieb ab, kurz nachdem der Mann am Startplatz West am Hohenneuffen gestartet war. Der Mann streifte zunächst zwei Baumkronen, bevor er in einer Höhe von etwa 15 Metern in einem Baum hängen blieb. Die Bergwacht rückte mit sieben Rettern aus und konnte den Mann befreien, der bis auf eine kleine Schürfwunde unverletzt geblieben war. Augenscheinlich ist auch der Gleitschirm nicht beschädigt worden. Am Wochenende hatte es bei Baden-Baden einen ähnlichen Fall gegeben.