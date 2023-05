1 Eine Abordnung des Bartclubs Belle Moustache mit seinem Präsidenten Jürgen Burkhardt (links) hat Burghausen schon in Augenschein genommen. Foto: Belle Moustache

Bevor der Bartclub Belle Moustache im Juni zur Bart-Weltmeisterschaft in Burghausen fährt, richtet er am 12. Mai in Echterdingen einen Bart-Workshop aus. Denn bei Wettbewerben gebe es feine Unterschiede, sagt der Präsident.















Dem Bart- und Kulturclub Belle Moustache aus Leinfelden-Echterdingen stehen intensive Wochen bevor: Am 9. und am 10. Juni treten der Präsident Jürgen Burkhardt und mehrere Vereinsmitglieder bei der Bartweltmeisterschaft im bayerischen Burghausen an, wo bis zu 500 Bartträger und Bartträgerinnen aus 25 Ländern die schönsten Gesichtsbehaarungen in insgesamt 28 Kategorien suchen werden. Bereits vier Wochen zuvor, am Freitag, 12. Mai, bietet Belle Moustache einen Bart-Workshop an, „der nicht nur für Mitglieder ist, sondern auch interessierte Bartträger und mögliche WM-Teilnehmer ansprechen soll“, teilt Burkhardt mit. „Mehrere Weltmeister des Clubs geben unter dem Motto ,Mit „Belle Moustache“ zur Bart-WM‘ Tipps und Tricks zur Bart-Pflege und zum Styling ganz individuell für jeden Teilnehmer.“

Von 19 Uhr an bekommen bei diesem Workshop im Echterdinger Friseursalon Angelo di Maio Vitha Hair Cult Interessierte kostenlos Rat in Theorie und Praxis: „Für normale Menschen ist ein Bart ein Bart“, sagt Jürgen Burkhardt, „aber im Wettbewerb gibt es feine Unterschiede“. Träger eines bereits deutlich Richtung Brust wachsenden Bartes können beim Workshop beispielsweise erfahren, dass sie zwar einerseits in der Kategorie „Vollbart Naturale“ bei der Weltmeisterschaft antreten könnten, dass aber andererseits mit ein bisschen Styling auch eine Teilnahme in der Kategorie „Vollbart Verdi“ möglich wäre.

Empfehlung für extrastarken Haarlack

Dem Bart-Styling soll beim Bart-Workshop viel Aufmerksamkeit gewidmet werden. Denn Jürgen Burkhardt – seines Zeichens Vereinspräsident, Präsident des Verbandes Deutscher Bartclubs, Vizepräsident des Weltverbandes WBMA und selber mehrfacher Bartweltmeister – ahnt: „Manchmal sind es Kleinigkeiten, mit denen man sich über Jahre geplagt hat. Aber wenn man weiß, wann man besser extrastarken Haarlack nimmt, kommt man effektiver ans Ziel.“ Er selber will vom Grad seiner Präsidenten-Pflichten abhängig machen, in welcher Kategorie er als Bartträger bei der Weltmeisterschaft in Burghausen antritt: „Sideburns Naturale“ erfordere halt deutlich weniger Styling-Aufwand als „Sideburns Freistil“.

Er ist Weltmeisterschafts-mäßig ein bisschen aus der Übung, weil die zuletzt geplante Bart-WM anno 2021 in Neuseeland coronabedingt abgesagt wurde. Die diesjährige Ausgabe des Wettbewerbs sollte eigentlich in England stattfinden, wurde dann jedoch wegen logistischer Probleme kurzfristig nach Burghausen vergeben, das sich bei der entsprechenden Abstimmung Burkhardt zufolge „mit einer Stimme Vorsprung“ gegen Pittsburgh durchsetzen konnte, wo nun stattdessen 2025 die schönsten Bärte gekürt werden sollen. Wieder mit Frauenbeteiligung übrigens.

In den entsprechenden vier Kategorien gehe es darum, „aus Haaren realistisch anmutende Bärte zu gestalten“, so Jürgen Burkhardt. Das Mantra des Multi-Präsidenten wird dadurch freilich nicht in Frage gestellt: „Der Bart ist ein Schmuckstück des Mannes.“

Bart-Workshop

Termin

Der Bart-Workshop findet am Freitag, 12. Mai, von 19 Uhr an im Echterdinger Friseursalon Angelo di Maio Vitha Hair Cult.

Anmeldung

Für die Teilnahme am Bart-Workshop ist eine vorherige Anmeldung unter info@bartweltmeister.de erwünscht.