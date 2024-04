Neues Restaurant in Stuttgart-Rohr: Großer Genuss und herzliche Atmosphäre im neuen Waldhorn

10 Ein Team: José María González Sampedro und Carolin Autenrieth Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Im Waldhorn wird alles persönlich genommen: Carolin Autenrieth und José María González Sampedro servieren in ihrem neuen Restaurant ein Menü, das den Geschmack jeder einzelnen Zutat feiert, ihre Herkunft und ihre gemeinsame Geschichte widerspiegelt.











Im Waldhorn ist alles persönlich. Carolin Autenrieth und ihr Mann José María González Sampedro begrüßen die Gäste beim Hereinkommen. Am Tisch erzählt die Köchin, aus welchen Gängen ihr Menü besteht, den Service übernehmen sie anschließend auch mithilfe ihres Kellners Niklas. Das Lokal in Stuttgart-Rohr haben sie größtenteils selbst hergerichtet – mit weißen Vorhängen an den großen Fenstern, dunkelgrünem Samt als Bezug von Bänken und Stühlen und einem grauen Anstrich für den Kachelofen. Die Holzvertäfelung an der Wand ist glänzend poliert, der Dielenboden knarzt ein wenig, die Lampen erinnern an Glühbirnen, ein Kronleuchter hängt von der Decke. Elegant, schlicht, aber nicht steif ist ihr Stil: Er lässt viel Raum für den Genuss.