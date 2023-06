Haftbefehle nach Messerstecherei Ein Wochenende der Gewalt in Stuttgart

Messerstecherei nahe dem Rotebühlplatz, Randalierer am Flughafen, Schlagringattacke am S-Bahn-Halt Stadtmitte, Schüsse in Zuffenhausen – Stuttgart zeigt am Wochenende die Schattenseiten einer Großstadt.