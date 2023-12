Neues Gewerbegebiet in Denkendorf: Erschließung rückt nach Jahren in greifbare Nähe

1 Die Spaten wurden schon mal angesetzt, sobald die Witterung es zulässt, beginnt die Erschließung. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Nördlich der Albstraße in Denkendorf entsteht ein neues Gewerbegebiet. Nach einer langen Planungsphase und einem hindernisreichen Weg ist jetzt der Startschuss gefallen.











„Wir bauen Zukunft“ steht in großen Buchstaben auf der Bautafel, die den Standort des neuen Gewerbegebiets „Nördlich Albstraße“ in Denkendorf markiert. Das Gebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand in Richtung Ostfildern-Nellingen beidseits der Esslinger Straße. Dort soll Bauland vor allem für Denkendorfer Gewerbetreibende entstehen. Der kommunale Bauhof, der bisher in der Sudetenstraße beheimatet ist, wird auf ein Grundstück beim Stadion jenseits der Landesstraße verlegt. Das Gebiet, das an das bestehende Gewerbegebiet Rechbergstraße anschließt, wird derzeit als landwirtschaftliche Fläche genutzt und ist die letzte freie gewerbliche Baufläche der Kommune.