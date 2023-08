Bücherrückgabe geht jetzt per Automat

1 Die Bibliothekarin Sophie Öktem hat die Außenrückgabe im Kubino mitgeplant. Foto: Ines Rudel

In Nellingen dürfen Nutzer der Stadtbücherei Medien nun täglich von 6 bis 24 Uhr zurückgeben. Der Automat bucht zurück und sortiert die Medien über Förderbänder.















Ausgeliehene Bücher können in der Stadtbücherei in Nellingen täglich von 6 bis 24 Uhr zurückgegeben werden. Das macht ein Rückgabeautomat möglich, der die Medien automatisch vom Konto der Nutzer zurückbucht. Die moderne Technik sortiert die Medien über ein Förderband in den richtigen Fachbereich. Das erleichtert die Arbeit für das Personal erheblich. Die Büchereien Esslingen und Kirchheim setzen dagegen auf einfache Rückgabeklappen. Da dürfen die Bücher und Medien eingeworfen werden.