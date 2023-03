1 Die Band Karies Foto: This Charming Man Records

Karies haben mit ihrem Album „Tagträume an der Schaummaschine I“ gute Chancen, das Stuttgarter Szene-Album des Jahres abgeliefert zu haben.















„Coming Of Age“ heißt der erste Song auf dem neuen Karies-Album „Tagträume an der Schaummaschine I“. Eine passende Ouvertüre zu einem schon jetzt aussichtsreichen Mitbewerber auf das Stuttgarter Album des Jahres: Dieser Begriff über die Wandlung des Kindes zum Erwachsenen reflektiert die Evolution dieser Band. Fast zehn Jahre sind vergangen seit dem fiebrigen Debüt „Seid umschlungen, Millionen“, als man noch hektisch operierte, schrie, wild zuckend um sich schlug. Viel ist seither passiert. Fast alle von den Nerven spielten schon mal mit, zwischenzeitlich waren Karies nur noch rudimentär in Stuttgart zuhause. 2023 sind sie wieder eine echte Stuttgarter Band. „Uns regelmäßig sehen zu können, half sehr“, sagt Bassist Max Nosek. „Wir hatten mehr Zeit miteinander, konnten uns mehr Zeit lassen, es musste nicht bei jedem Treffen etwas passieren.“

Neues Epizentrum war die Studio-Community von Schlagzeuger Paul Schwarz. „Wir hatten für das Album außerdem von Anfang an viel Unterstützung aus der Stadt“, so Nosek, „angefangen bei Peter James und Walter Ercolino, die uns aus dem Kontext des Pop-Büros sehr großzügig und unbürokratisch bei der Förderung unterstützt haben. Letztlich fühlte es sich ein wenig an wie 2012/2013: Kurze Wege, alle vor Ort, warum nicht zusammenarbeiten.“

Das Ergebnis spricht für sich: Ihr Post-Punk ist näher an der dekonstruierten Avantgarde von Public Image Ltd. als am metallenen Sägen von Joy Division; erklärter Anti-Pop, der dennoch mit Sogwirkung daherkommt und die Hörer umspült und mit sich reißt wie eine tückische Brandung. Die Entscheidung zwischen Kunst und Kommerz gab es für Karies nie. Sie spielen eher für sich als für die Dialektik, umreißen ihre Standpunkte niemals ganz, bleiben gern vage, nebulös, nicht greifbar. Alle große Kunst tut das. Der Sound psychotisch, zerfahren, geradezu fiebrig in seiner flackernden Intensität, der Gesang ahnungsvoll, eher rezitierte Poesie, die Gitarren wie Suchscheinwerfer im dichten Nebel, der Bass ein steter Puls wie der Herzschlag einer fremdartigen Maschine.

Karies: Tagträume an der Schaummaschine I. This Charming Man Records