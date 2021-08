1 Das Neue Rathaus: Hier bezieht ab November der Sozialdemokrat Matthias Klopfer sein Büro. Foto: Roberto Bulgrin

In gut zwei Monaten tritt Esslingens neuer Oberbürgermeister Matthias Klopfer sein Amt an. Unsere Zeitung blickt zurück in den Wahlkampf und fragt: Was können die Esslinger erwarten, was hat der Wahlkämpfer Klopfer versprochen?

Esslingen - Seit knapp einem Monat ist die Oberbürgermeisterwahl in Esslingen entschieden. Für den Wahlsieger Matthias Klopfer (SPD) geht es erst am 1. November weiter: Das ist der Tag, an dem er die Stelle antritt. Unsere Zeitung wirft derweil noch einmal einen Blick zurück in den Wahlkampf und fragt: Was hat der Wahlkämpfer Klopfer den Esslingern versprochen? Im ersten Teil nahm die Redaktion Klima und Umwelt sowie Verkehrsthemen unter die Lupe. Heute folgen die Bereiche Wohnen und Verwalten.