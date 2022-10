Passt der Luxus in die Zeit?

1 Mercedes-Benz tut sich für das Sounderlebnis im EQE-SUV mit dem Streamingdienst Apple Music zusammen, der Dolby-Atmos-Daten liefert. Foto: Mercedes-Benz AG

31 Lautsprecher und Rundumklang von Apple Music: Der schwäbische Autohersteller sucht mit dem neuen EQE-SUV in Paris neue Wege zu seiner zahlungskräftigsten Kundschaft – inmitten der ökonomischen „Makronervosität“, die Vorstandschef Ola Källenius spürt.















Der Duden beschreibt Luxus als verschwenderischen, den normalen Rahmen übersteigenden, nicht notwendigen, nur zum Vergnügen betriebenen Aufwand. Aber was heißt das für ein Auto? Ein Hersteller, der neue Kunden vor allem in den zahlungskräftigsten Kreisen der Welt gewinnen will, muss sich dafür offenkundig mehr einfallen lassen als etwa eine neue Wärmepumpe.