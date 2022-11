Online-Händler will Warenhäuser übernehmen

Karstadt in Esslingen und Leonberg

1 Gibt es doch noch eine Chance für den Esslinger Karstadt? Foto: Roberto Bulgrin

Die Häuser in Esslingen und Leonberg gehören zu den Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof, die der Online-Händler buero.de übernehmen will. Das bestätigte das Unternehmen. Die Warenhäuser sollen demnach Vollsortimenter bleiben.















Der Onlinehändler Buero.de hat sein Angebot, 40 Filialen der insolventen Galeria-Karstadt-Kaufhof-Kette zu übernehmen, auf 47 ausgeweitet. Wie Unternehmenschef Markus Schön gegenüber dieser Zeitung am Montag bestätigte, stehen auch die Standorte in Esslingen und Leonberg auf seiner Wunschliste. Sein Interesse gilt vor allem Häusern in „mittelgroßen“ Städten mit bis zu 250 000 Einwohnern. Schön zufolge sollen die Filialen unter seiner Regie nicht nur Büro- und Schulbedarf abdecken, sondern „in der Breite und Tiefe Warenhäuser und Vollsortimenter bleiben“. Allerdings werde man die Expertise von Buero.de mit einbinden und stationären und Online-Handel vernetzen. Buero.de habe schon seit langem fundierte Standortanalysen bezüglich der Kundenfrequenz, der Magnetwirkung und der Strahlkraft der Galeria-Filialen gemacht. Die Wunschliste umfasse sowohl Filialen, die der Galeria-Konzern schließen wolle, als auch andere.