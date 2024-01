Neue Wohnungen in Esslingen: Verein baut Appartments für wohnungslose Menschen

Neue Wohnungen in Esslingen

1 Symbolischer Spatenstich mit Baubürgermeisterin Monika Bader, Heimstatt-Vorsitzendem Michael Waldmann, Architekt Till Heller, Bauleiterin Caroline Wachtel, Kirchengemeinde-Vorsitzendem Manfred Bretschneider und Heimstatt-Geschäftsführerin Janina Baaken (von links). Foto: Ulrike Rapp-Hirrlinger

Der Verein Heimstatt Esslingen baut in Ostfildern-Nellingen sieben barrierefreie Wohnungen für Menschen ohne Dach über dem Kopf. Damit soll Wohnungslosen ermöglicht werden, wieder Fuß im Leben zu fassen.











Bezahlbarer Wohnraum ist ein rares Gut. Menschen am Rande der Gesellschaft, wie etwa Wohnungslose, hätten da kaum eine Chance, sagt Michael Waldmann, Vorsitzender des Vereins Heimstatt Esslingen. Deshalb will der gemeinnützige Verein wohnungslosen Menschen zu einem Dach über dem Kopf verhelfen – und ihnen damit ermöglichen, wieder Fuß im Leben zu fassen. Jetzt baut der Verein in Ostfildern sieben neue Appartments.