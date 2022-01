1 Sein Job ist nach seinem Geschmack. Nun wird Günter Fehrenbach gezwungen, sein Geschäft zu schließen. Foto: Roberto Bulgrin

Esslingen - Der neue Kunde im Laden wirkt forsch, autoritär, Respekt einflößend. „Bauer“, nennt er militärisch-zackig seinen Namen. „Macht nichts. Landwirt ist doch ein ehrenwerter Beruf. Den habe ich auch erlernt“, erwiderte Günter Fehrenbach. Der Gag kam bei dem strammen Herrn nicht wirklich gut an. Doch geflunkert hat Günter Fehrenbach nicht. Er hat eine landwirtschaftliche Ausbildung absolviert und im Anschluss Agrarbiologie in Stuttgart-Hohenheim studiert. Danach machte er beruflich ein neues Fass auf und wurde Weinhändler. Fast 30 Jahre lang hat er in Esslingen den edlen Rebensaft verkauft. Dann musste er einen bitteren Trank schlucken. Seine Weinhandlung auf dem ehemaligen Schlachthof-Gelände wird abgerissen, um Platz für die Wohnbebauung der Neuen Weststadt zu machen. Daher gibt er sein Geschäft auf: „Bis Samstag, 15. Januar, muss ich raus sein.“