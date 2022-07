Stadt plant Wohn- und Geschäftshaus direkt am Bahnhof

1 Südlich vom Alten Zollamt und IKK-Gebäude (links von dem Gebäude im Bild) soll ein neues Wohn- und Gewerbehaus entstehen. Das mehrgeschossige Gebäude wird das Entree des Vorzeigeprojekts Neue Weststadt bilden. Langfristig ist hier auch eine Freifläche geplant, die als Erweiterung des Bahnhofsvorplatzes wirken soll. Foto: Roberto Bulgrin

Die Neue Weststadt in Esslingen wächst und wächst. Mit dem Baublock A soll das Vorzeigeprojekt in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit bald auch ein attraktives Entree direkt am Bahnhof bekommen.















Klimaneutral, ökologisch, nachhaltig, praktisch: So preist die Stadt Esslingen ihr Leuchtturmprojekt Neue Weststadt an. Seit einigen Jahren schon wächst das Wohn- und Gewerbequartier zwischen Innenstadt und Mettingen stetig weiter. Mit dem Baublock A soll es nun auch ein ansprechendes Portal in direkter Nähe des Bahnhofs erhalten – ein weiterer Schritt auf dem Weg Richtung Vollendung des Vorzeigequartiers.