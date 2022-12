Schöne Bescherung bei Netflix und Co.

47 Festliche Streamingangebote: „Ein Sturm zu Weihnachten“, „Ich hasse Weihnachten“, „Spirited“, „Santa Clause – Die Serie“ und „Friedliche Weihnachten“ Foto: Netflix (2), Apple TV+, Disney+, Amazon Prime Video

Es muss nicht immer „Kevin – allein zu Haus“, „Love actually“, „Ist das Leben nicht schön?“ oder „Stirb langsam“ sein. Welche neuen Weihnachtsfilme, welche neuen Weihnachtsserien der Streamingdienste taugen was? Und welche nicht?















Natürlich kann man auch in den „Alle Jahre wieder“-Modus schalten und sich einmal mehr darüber freuen, wie Macaulay Culkin an Heiligabend Einbrecher quält, wie Bruce Willis barfuß ein Hochhaus aufräumt, wie James Stewart den Lebensmut zurückgewinnt und ein Engel Flügel bekommt und wie der Typ aus „The Walking Dead“ Keira Knightly eine entzückende, aber irgendwie verstörende Liebeserklärung macht.

Weihnachten ist ein Fest für Traditionalisten. Auch bei der Auswahl des TV-Programms. „Kevin – allein zu Haus“, „Stirb langsam“ „Ist das Leben nicht schön?“ oder „Love actually“ gehören zu Weihnachten wie „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ und „Der kleine Lord“, wie Lametta, Plätzchen und Glühwein. Und das, obwohl jedes Jahr neue Weihnachtsfilme und Weihnachtsserien erscheinen, die mal mehr, mal weniger kreativ den Mix aus Besinnlichkeit und Kitsch variieren. So auch in diesem Jahr. Wir haben das aktuelle Angebot bei Netflix und Co. gesichtet.

1. Ein Sturm zu Weihnachten

Norwegens Antwort auf „Love actually“: Wegen eines Unwetters sitzen Reisende an Oslos Flughafen fest: Eine junge Frau, die ihrem Vater ein Weihnachtsgeschenk machen will, holt sich Tipps bei einem Kellner, der auf einen schicksalhaften Anruf wartet. Ein Mädchen, das vor seinen streitenden Eltern flieht, freundet sich mit dem Aushilfs-Weihnachtsmann an, der seinen Job verabscheut. Ein Pianist, eine Anwältin, ein Taxifahrer, ein Popstar und ein Pilot finden heraus, dass es mehr gibt, das sie verbindet, als sie trennt. Wer „Weihnachten zu Hause“ gesehen hat – diese wunderbare Serie um Johanne, die einen Freund für Heiligabend sucht –, wird auch „Ein Sturm zu Weihnachten“ lieben. Weil es ein Wiedersehen mit vielen Darstellern gibt und weil erneut Drama und Comedy herzerwärmend-virtuos ineinandergreifen. Die Empfehlung der Saison! Miniserie, Netflix

2. Ich hasse Weihnachten

Apropos „Weihnachten zu Hause“: Auch in Italien war die norwegische Serie erfolgreich. So sehr, dass irgendwer geglaubt hat, es sei eine gute Idee, ein italienisches Remake zu machen: Johanne heißt jetzt Gianna und lebt in Venedig. Verkrampft wird versucht, jedes Detail (Dialoge ebenso wie Kameraeinstellungen) des Originals zu kopieren, nur dessen Charme ließ sich offenbar nicht ins Italienische übersetzen. Nur für Venedig-Fans und diejenigen, die schon alles andere gesehen haben, geeignet. Miniserie, Netflix

3. Spirited

Charles Dickens’ Weihnachtsgeschichte verkleidet sich diesmal als Musical, bei dem man nie genau weiß, wer Scrooge und wer der Geist der diesjährigen Weihnachtsnacht ist. Albern, überdreht, für Fans von Ryan Reynolds und Will Ferrell trotzdem ein Muss. Spielfilm, Apple TV+

4. Santa Clause – Die Serie

Tim Allen hat sich wieder einen Bart angeklebt, einen Fatsuit angezogen und schlüpft abermals in die Rolle des Weihnachtsmanns Calvin Scott. Den hat er bereits in drei „Santa Clause“-Filmen (1994, 2002, 2006) gespielt, die von Mal zu Mal weniger witzig waren. Und die Serie setzt diesen Abwärtstrend fort. Trotzdem wurde bereits fürs nächste Weihnachtsfest eine zweite Staffel bestellt. Nur geeignet für Menschen, die ihre Kinder beim Warten aufs Christkind irgendwie beschäftigen wollen. Serie, Disney+

5. Friedliche Weihnachten

Amazon versucht sich an einer festlichen Variante von „Meine Braut, ihr Vater und ich“: In den Tiroler Bergen kommt es für Johanna (Valerie Huber) und Anton (Timur Bartels), die heiraten wollen, zum Showdown mit den Schwiegereltern in spe. Der irrwitzige Sechsteiler wäre noch besser, wenn Johannas Vater, der überhaupt nichts von diesem Schwiegersohn-Kandidaten hält, nicht von Uwe Ochsenknecht, sondern wie im Original von Robert De Niro gespielt werden würde. Sehenswert. Serie, Amazon Prime

6. Weihnachten bei dir oder mir?

Die Liebe von Hayley (Cora Kirk) und Hubert (Asa Butterfield aus „Sex Education“) wird auf die Probe gestellt, als die beiden versehentlich an Weihnachten jeweils bei den Eltern des anderen landen. Romantische Komödie vom Fließband, Nr. 1. Spielfilm, Amazon Prime

7. Weihnachtsgeschenke von Tiffany

Erst wird ein Verlobungsring verwechselt, dann kommen sich Rachel (Zoey Deutch) und Ethan (Kendrick Sampson) in einer Bäckerei näher, und am Ende wird alles gut, und der Ring landet am richtigen Finger. Romantische Komödie vom Fließband, Nr. 2. Spielfilm, Amazon Prime

8. Falling for Christmas

Eine verwöhnte Hotelerbin (Lindsay Lohan ist zurück!) verliert bei einem Skiunfall ihr Gedächtnis und verliebt sich in einen smarten Witwer, der ein Bed-&-Breakfast-Hotel betreibt. Romantische Komödie vom Fließband, Nr. 3. Spielfilm, Netflix