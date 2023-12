Neue Regelung in Ludwigsburg: Parken für Elektro-Autos wird kostenpflichtig

1 Künftig zahlen auch Besitzer eines E-Autos Parkgebühren in Ludwigsburg. Foto: dpa/Sven Hoppe

Ab 2024 können Elektro-Autos nicht mehr gratis im öffentlichen Straßenraum parken. Die Stadt Ludwigsburg fördert Elektromobilität jedoch weiterhin auf anderen Wegen.











Um das Wachstum der E-Mobilität voranzutreiben, konnten Kommunen nach dem Elektromobilitätsgesetz (EmoG) verschiedene Vorteile für E-Mobilisten ermöglichen. Unter anderem konnten Elektro-Autos im öffentlichen Straßenraum gratis geparkt werden. Das galt auch in Ludwigsburg. Nachdem die Stadt Stuttgart das kostenfreie Parken für E-Fahrzeuge bereits vor einem Jahr beendet hatte, hat nun auch der Ludwigsburger Gemeinderat beschlossen, dass die Regelung zum 31. Dezember 2023 ausläuft und E-Fahrzeuge ab 2024 für das Parken auf öffentlichen Stellplätzen bezahlen müssen.

Beim Ladevorgang weiter gratis

Elektrisch zu fahren soll in Ludwigsburg jedoch nach wie vor attraktiv bleiben, und Vorteile gegenüber dem Verbrenner bieten. So dürfen Elektro-Autos während des Ladevorgangs an einer Ladesäule im öffentlichen Straßenraum weiterhin gratis parken. Auch beim Carsharing ist geplant, dass die konventionellen Fahrzeuge nach und nach durch E-Fahrzeuge ausgetauscht werden. Das Angebot an Ladestationen wird in Ludwigsburg außerdem kontinuierlich wachsen. Gemäß der Ausbauplanung soll allen Ludwigsburgern künftig eine fußläufig erreichbare Lademöglichkeit für ihr Fahrzeug zur Verfügung stehen.

Außerdem gibt es zum Thema Elektromobilität eine eigene städtische Beratungsstelle, die unter der E-Mail-Adresse emobilitaet@ludwigsburg.de erreichbar ist. Hier werden Fragen zu Fahrzeugen, Ladeinfrastruktur und zu Förderprogrammen beantwortet.