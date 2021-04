1 Wer im Klassenzimmer unterrichtet werden will, muss sich testen lassen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Ab Montag gilt in Baden-Württemberg die allgemeine Testpflicht für Schüler und Lehrer. Außerdem kehrt das Land zum Wechselunterricht in allen Klassenstufen zurück. Allerdings: In Hotspots dürfen Schulen nicht öffnen.

Stuttgart - Unabhängig von der regionalen Infektionsentwicklung müssen alle baden-württembergischen Schüler, die am Präsenzunterricht teilnehmen, sowie Lehrer, Schulsekretärinnen, Hausmeister und anderes Personal sich von kommendem Montag an zweimal pro Woche einem Corona-Test unterziehen. Außerdem wird in Pandemie-Hotspots mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 200 der Präsenzunterricht im Klassenzimmer grundsätzlich untersagt. Außerhalb der Corona-Hotspots im Südwesten beginnt damit, wie aus gut informierten Kreisen zu erfahren war, für alle Altersstufen am kommenden Montag der Wechselunterricht an den Schulen.