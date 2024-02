Neue Online-Plattform in Denkendorf: Bürgernetzwerk geht an den Start

Bürgernetzwerk geht an den Start

Neue Online-Plattform in Denkendorf

1 Über die neue Online-Bürgerplattform sollen nicht zuletzt Gartengeräte angeboten oder ausgeliehen werden können. Foto: stock.adobe.com/ busse/yankushev

Eine Gruppe Ehrenamtlicher entwickelt in Denkendorf im Rahmen der Quartiersentwicklungsplanung ein Bürgernetzwerk. Starten soll das Projekt am 25. Februar. Was genau ist geplant?











Link kopiert

Ob man eine Sackkarre, einen Rasenmäher oder eine Heckenschere ausleihen oder eine Schubkarre, eine Motorsäge oder eine Leiter verleihen möchte, Hilfe beim Einkauf anbietet, Begleitung beim Spazierengehen oder beim Theaterbesuch wünscht – beim Bürgernetzwerk Denkendorf soll all dies und noch viel mehr Platz haben. Dafür wurde eine Online-Plattform nach dem Modell eines Schwarzen Brettes aufgebaut. Nach dem Prinzip „Geben und Nehmen“ können dort Angebote und Gesuche eingestellt werden. Gedacht ist an einfache Dinge wie Garten- oder Hausgeräte und kleine Unterstützungsleistungen. Entwickelt hat das Angebot eine Gruppe ehrenamtlich engagierter Bürgerinnen und Bürger. Sie ist hervorgegangen aus einem Bürgerforum, das die Gemeinde im Rahmen ihres Quartiersentwicklungsprozesses „Älterwerden in Denkendorf gemeinsam gestalten“ als Ideen- und Austauschbörse veranstaltet hat.