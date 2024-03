Neue Gewerbeflächen in Wernau: Der Weg für das Gebiet Neckartal III ist wieder frei

Neue Gewerbeflächen in Wernau

Das Gewerbegebiet entlang der Esslinger Straße war und ist umstritten in Wernau. Die einen halten es für naheliegend, entlang der Verkehrsachse im Neckartal weiteres Gewerbe anzusiedeln und stufen die betroffenen Wiesenflächen als ökologisch verzichtbar ein. Andere sehen in ihnen wertvolles Grün und Reserveflächen für nachfolgende Generationen. Auch die ebenfalls umstrittene Stilllegung der Wernauer Trinkbrunnen wird oft in Zusammenhang mit den neuen Gewerbeflächen gestellt.