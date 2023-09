Neue Gelateria in Stuttgart

7 Die neue Gelateria Ice Ice Baby am Herdweg kommt gut an, das freut Betriebsleiter Benedikt Doll und Mitarbeiterin Farida Wolanyo. Foto: Tanja Simoncev

Eine neue Gelateria mischt Stuttgart-West auf. Ice Ice Baby will mit Eissorten wie „Persisch Safran" aber nicht nur den Sommer über begeistern.











Benedikt Doll strahlt. Der Betriebsleiter von bald drei Ice Ice Baby-Filialen könnte kaum glücklicher über den Standort am Herdweg sein. Direkt an der Bus-Haltestelle Hölderlinstraße kommt zusammen, was zusammen gehört: Jung und Alt – mit Lust auf Eis und/oder Kaffee und und und ...