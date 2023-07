1 Für junge Frauen möchte Linda Hülsmann, neue Chefin der Bundespolizei am Stuttgarter Flughafen, Vorbild sein. Sie wünscht sich mehr Beamtinnen in Spitzenpositionen. Foto: Ines Rudel

Mit 39 Jahren hat die Juristin Linda Hülsmann den Sprung an die Spitze der Bundespolizeiinspektion am Flughafen Stuttgart geschafft. Sie wünscht sich mehr Frauen in Führungspositionen.















Die Rundgänge in den Terminals am Stuttgarter Flughafen haben für Linda Hülsmann hohen Stellenwert. Nah dran sein an den Menschen, das mag sie. Die 39-Jährige ist die neue Leiterin der Bundespolizei-Inspektion am Stuttgarter Flughafen. Ein Gespür für Leute aus unterschiedlichen Kulturen zu entwickeln, ist der Juristin wichtig. Kurz vor dem Ferienstart wird es am Flughafen stressig. Da vermittelt sie ihren Beamten, „dass wir ruhig und besonnen reagieren“, auch wenn es Konflikte gibt. Als Nachfolgerin des langjährigen Leiters Ralf Frohn freut sich die Polizeidirektorin auf die Vielfalt der Aufgaben an ihrer neuen Arbeitsstelle.